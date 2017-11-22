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    «Салават» – «Ак Барс» – 0:5. Это 7-е поражение Уфы в последних 9 матчах

    Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ

    «Салават Юлаев» потерпел крупное домашнее поражение от «Ак Барса» (0:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    В нынешнем сезоне «Салават» уже проигрывал дома с разницей в пять шайб. Тогда уфимская команда уступила СКА (1:6).

    Отметим, что последних девяти играх уфимцы одержали всего две победы – над «Куньлунем» (3:2) и «Сочи» (3:1).

    После 35 матчей команда тренера Эркки Вестерлунда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, набрав 50 очков.

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