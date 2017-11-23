«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места
«Барселона» обеспечила себе выход из группы Лиги чемпионов с первого места после ничьей с «Ювентусом» (0:0).
Теперь у каталонцев 11 очков после 5 матчей, у идущего вторым «Ювентуса» – 8 очков, но у испанского клуба есть преимущество по личным встречам.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
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Ювентус –
Буффон, Бардзальи, Бенатия, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 66), Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала, Дуглас Коста (Матюиди, 85), Игуаин.
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Барселона –
тер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Динь, Ракитич, Бускетс, Деулофеу (Месси, 56), Паулиньо, Иньеста (Альба, 82), Суарес.
- Предупреждения:
- Пьянич (21), Паулиньо (30), Алекс Сандро (72), Динь (87), Пике (90).
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