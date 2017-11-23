«Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

«Барселона» обеспечила себе выход из группы Лиги чемпионов с первого места после ничьей с «Ювентусом» (0:0).

Теперь у каталонцев 11 очков после 5 матчей, у идущего вторым «Ювентуса» – 8 очков, но у испанского клуба есть преимущество по личным встречам.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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