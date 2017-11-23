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    Sports.ru

    «Барселона» вышла в плей-офф Лиги чемпионов с первого места

    Теги Ювентус Барселона Лига чемпионов

    «Барселона» обеспечила себе выход из группы Лиги чемпионов с первого места после ничьей с «Ювентусом» (0:0).

    Теперь у каталонцев 11 очков после 5 матчей, у идущего вторым «Ювентуса» – 8 очков, но у испанского клуба есть преимущество по личным встречам.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ювентус Италия – Барселона Испания 0:0 (0:0, 0:0)
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    ЮвентусБуффон, Бардзальи, Бенатия, Ругани, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич (Бентанкур, 66), Куадрадо (Маркизио, 71), Дибала, Дуглас Коста (Матюиди, 85), Игуаин.
    Барселонатер Стеген, Нелсон Семеду, Пике, Умтити, Динь, Ракитич, Бускетс, Деулофеу (Месси, 56), Паулиньо, Иньеста (Альба, 82), Суарес.
    Предупреждения:
    Пьянич (21), Паулиньо (30), Алекс Сандро (72), Динь (87), Пике (90).

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