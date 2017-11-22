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    Месси, Роналду, Неймар, Рамос и Де Хеа претендует на попадание в команду года по версии УЕФА

    Теги Бавария Боруссия Дортмунд ПСЖ Монако Карим Бензема Мануэль Нойер Милан Леонардо Бонуччи Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани Криштиану Роналду Челси Ювентус Джанлуиджи Буффон Джорджо Кьеллини Антонио Валенсия Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Андрес Иньеста Лионель Месси Серхио Рамос Дани Алвес Серхио Агуэро Жерар Пике лига 1 Франция серия А Италия примера Испания Лига чемпионов Лига Европы УЕФА рейтинги Наполи Тоттенхэм Марсело Лука Модрич Луис Суарес Диего Годин Тони Кроос Давид Де Хеа Неймар Миралем Пьянич Эден Азар Роберт Левандовски Кристиан Эриксен Пьер-Эмерик Обамеянг Радамель Фалькао Генрих Мхитарян Поль Погба Дрис Мертенс Камиль Глик Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Ян Облак Иско Кейлор Навас Бенжамен Менди Алекс Сандро Тома Менье Харри Кейн Каземиро Сауль Ньигес Пауло Дибала Даниэль Карвахаль Фабиньо Деле Алли Марко Асенсио Йозуа Киммих Килиан Мбаппе Давинсон Санчес

    На официальном сайте УЕФА началось голосование, по итогам которого будет сформирована символическая сборная 2017 года.

    На попадание в команду претендуют 50 футболистов.

    Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»);

    Защитники: Леонардо Бонуччи («Милан»), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Камиль Глик («Монако»), Диего Годин («Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Жерар Пике («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), Дани Алвес, Тома Менье (оба – «ПСЖ»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»);

    Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиньо («Монако»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба – «Тоттенхэм»), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба – «Манчестер Юнайтед»), Марко Асенсио, Иско, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»);

    Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Пауло Дибала («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Дрис Мертенс («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Радамель Фалькао («Монако»), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба – «Реал»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»);

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