Месси, Роналду, Неймар, Рамос и Де Хеа претендует на попадание в команду года по версии УЕФА

На официальном сайте УЕФА началось голосование, по итогам которого будет сформирована символическая сборная 2017 года.

На попадание в команду претендуют 50 футболистов.

Вратари: («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), («Манчестер Юнайтед»);

Защитники: Леонардо Бонуччи ( ), Антонио Валенсия («Манчестер Юнайтед»), Камиль Глик («Монако»), Диего Годин («Атлетико»), Йозуа Киммих («Бавария»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), («Барселона»), Давинсон Санчес («Тоттенхэм»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро (оба – «Ювентус»), , Тома Менье (оба – «ПСЖ»), Даниэль Карвахаль, Марсело, Серхио Рамос (все – «Реал»);

Полузащитники: Эден Азар («Челси»), Андрес Иньеста («Барселона»), Сауль Ньигес («Атлетико»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиньо («Монако»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Деле Алли, Кристиан Эриксен (оба – «Тоттенхэм»), Генрих Мхитарян, Поль Погба (оба – «Манчестер Юнайтед»), Марко Асенсио, Иско, Каземиро, Тони Кроос, Лука Модрич (все – «Реал»);

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Пауло Дибала («Ювентус»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Дрис Мертенс («Наполи»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия» Дортмунд), Радамель Фалькао («Монако»), Карим Бензема, Криштиану Роналду (оба – «Реал»), Лионель Месси, Луис Суарес (оба – «Барселона»), Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе, Неймар (все – «ПСЖ»);