Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Барселоной», «Атлетико» против «Ромы»
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает «Барселону», «Атлетико» дома сыграет с «Ромой», «Челси» в гостях сыграет с «Карабахом».
Лига чемпионов
5-й тур
Группа B
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Констант Ванден Сток»
Группа C
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 22 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
Группа D
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
- Дата проведения
- 22 ноября, 22.45, «Жозе Алваладе»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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