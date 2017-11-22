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    Лига чемпионов. «Ювентус» сыграет с «Барселоной», «Атлетико» против «Ромы»

    Теги Бавария ПСЖ Рома Челси Селтик Спортинг Ювентус Барселона Атлетико Андерлехт Лига чемпионов результаты Олимпиакос Карабах

    В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» принимает «Барселону», «Атлетико» дома сыграет с «Ромой», «Челси» в гостях сыграет с «Карабахом».

    Лига чемпионов

    5-й тур

    Группа B

    ПСЖ Франция – Селтик Шотландия
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Парк де Пренс»
    превью матча онлайн статистика
    Андерлехт Бельгия – Бавария Германия
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Констант Ванден Сток»
    превью матча онлайн статистика

    Группа C

    Атлетико Испания – Рома Италия
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Ванда Метрополитано»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Карабах Азербайджан – Челси Англия
    Дата проведения
    22 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа D

    Ювентус Италия – Барселона Испания
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Ювентус Стэдиум»
    превью матча онлайн статистика
    Спортинг Португалия – Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    22 ноября, 22.45, «Жозе Алваладе»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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