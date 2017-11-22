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    Sports.ru

    «Челси» разгромил «Карабах» 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

    Теги Челси Лига чемпионов Карабах

    «Челси» обеспечил себе выход из группы Лиги чемпионов после гостевой победы над «Карабахом».

    Теперь у чемпиона Англии 10 очков после 5 матчей, у идущего третьим «Атлетико» – 3 очка после 4 матчей.

    С «Челси» за первое место в группе C поборется «Рома». У итальянцев 8 очков после 4 матчей.

    Матч 5-го тура «Атлетико» – «Рома» начнется сегодня в 22.45 по московскому времени.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Карабах Азербайджан – Челси Англия 0:4 (0:2, 0:2)
    Дата проведения
    22 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 21, пенальти Азар, 0:2 – 36 Виллиан, 0:3 – 73, пенальти Фабрегас, 0:4 – 85 Виллиан.
    КарабахШехич, Жезничак, Аголи, Медведев, Садыгов, Мичел, Гараев, Ришард, Герье (Юнусзаде, 81), Мадатов (Диниев, 46), Ндлову (Кинтана, 85).
    ЧелсиКуртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 58), Рюдигер, Азар (Мората, 65), Канте (Дринкуотер, 75), Педро, Фабрегас, Виллиан, Дзаппакоста.
    Предупреждения:
    Жезничак (41), Алонсо (53), Медведев (71).
    Удаление:
    Садыгов (19).

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