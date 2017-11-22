«Челси» разгромил «Карабах» 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
«Челси» обеспечил себе выход из группы Лиги чемпионов после гостевой победы над «Карабахом».
Теперь у чемпиона Англии 10 очков после 5 матчей, у идущего третьим «Атлетико» – 3 очка после 4 матчей.
С «Челси» за первое место в группе C поборется «Рома». У итальянцев 8 очков после 4 матчей.
Матч 5-го тура «Атлетико» – «Рома» начнется сегодня в 22.45 по московскому времени.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 22 ноября, 20.00, « Baku Olympic Stadium »
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Карабах –
Шехич, Жезничак, Аголи, Медведев, Садыгов, Мичел, Гараев, Ришард, Герье (Юнусзаде, 81), Мадатов (Диниев, 46), Ндлову (Кинтана, 85).
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Челси –
Куртуа, Давид Луиз, Аспиликуэта, Алонсо (Кэйхилл, 58), Рюдигер, Азар (Мората, 65), Канте (Дринкуотер, 75), Педро, Фабрегас, Виллиан, Дзаппакоста.
- Удаление:
- Садыгов (19).
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