«Челси» разгромил «Карабах» 4:0 и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

обеспечил себе выход из группы Лиги чемпионов после гостевой победы над .

Теперь у чемпиона Англии 10 очков после 5 матчей, у идущего третьим «Атлетико» – 3 очка после 4 матчей.

С «Челси» за первое место в группе C поборется «Рома». У итальянцев 8 очков после 4 матчей.

Матч 5-го тура «Атлетико» – «Рома» начнется сегодня в 22.45 по московскому времени.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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