ЦСКА гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы

обыграл «Бенфику» (2:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

Армейцы, набрав 9 очков, за тур до конца вышли на второе место в группе, но они провели на игру больше «Манчестер Юнайтед» (1-е место, 12 очков) и «Базеля» (3-е место, 6 очков).

«Бенфика» уже не поднимется выше 4-го места в группе. Таким образом, ЦСКА гарантировал себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф , сохраняя при этом шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

«Базель» и «МЮ» сыграют между собой сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени.