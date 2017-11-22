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    ЦСКА гарантировал себе участие в 1/16 финала Лиги Европы

    Теги ЦСКА Бенфика Лига чемпионов Лига Европы

    ЦСКА обыграл «Бенфику» (2:0) в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов.

    Армейцы, набрав 9 очков, за тур до конца вышли на второе место в группе, но они провели на игру больше «Манчестер Юнайтед» (1-е место, 12 очков) и «Базеля» (3-е место, 6 очков). 

    «Бенфика» уже не поднимется выше 4-го места в группе. Таким образом, ЦСКА гарантировал себе как минимум третье место в группе и путевку в плей-офф Лиги Европы, сохраняя при этом шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

    «Базель» и «МЮ» сыграют между собой сегодня, начало – в 22.45 по московскому времени.

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