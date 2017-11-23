«Бавария» выиграла 9 матчей подряд во всех турнирах после назначения Хайнкеса. Общий счет – 22:4
«Бавария» продолжает успешно выступать после назначения Юппа Хайнкеса на пост главного тренера.
Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» в гостях одолела «Андерлехт» (2:1).
При Хайнкесе всех турнирах мюнхенцы одержали девять побед с общим счетом 22:4. Пять побед в бундеслиге, три – в Лиге чемпионов и еще одна – в Кубке Германии.
Вернувшись в «Баварию», 72-летний специалист на данный момент выиграл все матчи.
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