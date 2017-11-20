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    Фетисов планирует устроить Матч звезд на Северном полюсе

    Теги Вячеслав Фетисов

    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов договорился о проведении матча с участием мировых звезд на Северном полюсе в апреле 2019 года.

    «Матч Мира» призван в очередной раз доказать, что спорт находится вне политики и призван в первую очередь служить мостом, объединяющим всех спортсменов и болельщиков всего мира. Данное мероприятие также призвано обратить внимание мировой общественности и средств массовой информации на проблему изменения климата и таяния льдов в Арктике.

    Планируется, что участие в ней примут политики и спортсмены всех стран входящих в Арктический совет (Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция)», – сообщается в пресс-релизе.

    Международные спортивные и экологические организации проявляют интерес к подобному мероприятию. В ближайшее время планируют разработать формат матча и определить критерии отбора участников.

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