«Ак Барс» уступил «Авангарду» и потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома проиграл «Авангарду» в серии буллитов.
После первого периода «ястребы» вели в счете 2:0, но по ходу встречи казанцы сначала сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед.
Однако за 41 секунду до конца третьего периода Илья Михеев перевел игру в овертайм. Пять минут прошли без голов, а в буллитной серии решающий гол забил Кирилл Семенов.
Таким образом, «Ак Барс» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах. «Авангард», в свою очередь, одержал 4-ю победу подряд.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.
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