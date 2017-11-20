«Ак Барс» уступил «Авангарду» и потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома проиграл «Авангарду» в серии буллитов.

После первого периода «ястребы» вели в счете 2:0, но по ходу встречи казанцы сначала сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед.

Однако за 41 секунду до конца третьего периода Илья Михеев перевел игру в овертайм. Пять минут прошли без голов, а в буллитной серии решающий гол забил Кирилл Семенов.

Таким образом, «Ак Барс» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах. «Авангард», в свою очередь, одержал 4-ю победу подряд.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.

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