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    Sports.ru

    «Ак Барс» уступил «Авангарду» и потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах

    Теги Ак Барс Авангард КХЛ

    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» дома проиграл «Авангарду» в серии буллитов.

    После первого периода «ястребы» вели в счете 2:0, но по ходу встречи казанцы сначала сравняли счет, а затем и вовсе вышли вперед.

    Однако за 41 секунду до конца третьего периода Илья Михеев перевел игру в овертайм. Пять минут прошли без голов, а в буллитной серии решающий гол забил Кирилл Семенов.

    Таким образом, «Ак Барс» потерпел 5-е поражение в последних 6 матчах. «Авангард», в свою очередь, одержал 4-ю победу подряд.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    Ак Барс – Авангард 3:4 (0:1, 2:1, 1:1)
    Дата проведения
    20 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 4 Пережогин ()
    0:2 – 24 Чудинов (Петерссон)
    1:2 – 27 Яруллин ()
    2:2 – 31 Язьков ()
    3:2 – 51 Косов (Марков)
    3:3 – 59 Михеев (Кугрышев)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча московское.

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