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    НХЛ. Панарин в последних 4 матчах забросил 3 шайбы

    Теги Коламбус НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в игре с «Баффало» (3:1, идет 3-й период) забил гол.

    В последних 4 матчах россиянин забросил 3 шайбы.

    Всего в 21 игре сезона Панарин набрал 15 (5+10) очков.

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