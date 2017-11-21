НХЛ. Панарин в последних 4 матчах забросил 3 шайбы
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в игре с «Баффало» (3:1, идет 3-й период) забил гол.
В последних 4 матчах россиянин забросил 3 шайбы.
Всего в 21 игре сезона Панарин набрал 15 (5+10) очков.
Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин в игре с «Баффало» (3:1, идет 3-й период) забил гол.
В последних 4 матчах россиянин забросил 3 шайбы.
Всего в 21 игре сезона Панарин набрал 15 (5+10) очков.
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