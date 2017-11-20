Профсоюз футболистов против проведения матча СКА – «Локомотив» в Хабаровске 27 ноября

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов выступил против проведения матча 18-го тура РФПЛ между СКА и в Хабаровске 27 ноября.

«Мы против того, чтобы проводить матчи при таких температурах. Можно вспомнить неприятную историю с Петром Быстровым в (футболист получил солнечный удар – прим.).

Мы не очень пронимаем смысл подобных матчей не только в плане игры, но и в плане болельщиков, которым вряд ли комфортно наблюдать за происходящим на стадионе. Также волнует безопасность футболистов, безусловно, у них очень высокий риск получения травмы.

Не очень понятно, почему две игры в ставятся на столь поздний срок. Мы неоднократно предлагали использовать более жесткие ограничения для проведения матчей в плане погодных условий. Получается, что мы подвергаем риску игроков, и здесь речь не только о футболистах сборной.

«Локомотив», наверное, устроит и перенос матча на более поздний срок, и перенос в более теплую локацию. Но не знаю, насколько СКА будет к этому готов. Понятно беспокойство руководства и тренерского штаба железнодорожников, которые не хотят потерять футболистов из-за матчей в таких условиях», – сказал Зотов.

ЦСКА сыграл в Хабаровске в минус 17. Люди остались дома