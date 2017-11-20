Евгения Медведева: «Нет смысла совершенствовать программу за счет техники, если не растешь в интерпретации и хореографии»

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем отношении к поддержке болельщиков, а также поделилась мнением насчет прыжков в четыре оборота в женском фигурном катании.

— Не превратились ли современные спортивные болельщики в глоров и охотников за селфи со звездами?

— Нет, мне так не кажется, потому что я не знаю, как бы я вела себя, встретив человека, которым я восхищаюсь и которого, возможно, я могу встретить только раз в жизни. Я бы тоже, наверное, любой ценой хотела бы сделать селфи с ним. У меня есть любимая музыкальная группа корейская под названием Exo и очень бы хотелось их увидеть когда-нибудь, побывать на их концерте. Хорошо, что есть болельщики — я им очень благодарна за поддержку и стараюсь никогда не отказывать в фото или автографе. Наоборот, мне такое внимание очень приятно.

— Насколько вам интересно включать в программы что-то новое, например, позиции во вращениях. Должна ли программа совершенствоваться только за счет прыжков, каскадов, или нужен более глобальный подход?

— Я думаю, что не имеет смысла совершенствовать программу за счет технических элементов, если ты не растешь в интерпретации, в хореографии, в передаче образа и в своих эмоциях.

— Почему вы не прыгаете четыре оборота? Это боязнь получить травму или другие причины?

— Это действительно очень рискованно, и мы с тренерами пока не видим смысла идти убиваться на четверном прыжке и предпочитаем чистое катание с тройными, а не падение с четверного и потом сбой на тройных.

— Еще про «квады». Нынешние юниорки прыгают их все чаще и чаще. Не боитесь оказаться в ситуации, что в цикле 2018-2022 каскады 3-3 будут просто недостаточны для побед, и без «квадов» на пьедестал будет уже не подняться?

— Когда-нибудь настанет такой момент, но сейчас еще не такое время, – рассказала Медведева.

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