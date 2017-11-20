У Миланова и Алексея Березуцкого диагностированы переломы малоберцовых костей
ЦСКА сообщил подробности о травмах защитника Алексея Березуцкого и полузащитника Георги Миланова.
Оба футболиста получили травмы в матче против хабаровского СКА (4:2) 18 ноября, покинув поле на носилках.
У Алексея Березуцкого и у Георгия Миланова — переломы малоберцовых костей. У Алексея перелом правой малоберцовой кости со смещением, а у Георгия — левой малоберцовой кости.
Березуцкому в ближайшее время предстоит оперативное лечение в одной из клиник Германии.
По операции Миланова решение будет принято завтра, после дополнительного обследования.
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