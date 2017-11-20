Погорилая не выступит на этапе Гран-при в США
Анна Царева, тренер российской фигуристка Анны Погорилой, сообщила, что спортсменка пропустит заключительный этап Гран-при Skate America.
«Мы решили взять тайм-аут до чемпионата России, поэтому Аня пропустит заключительный этап серии Гран-при.
Сейчас ей надо восстановиться – она занимается здоровьем и пока не тренируется», – сказала Царева.
На этапе Гран-при Skate Canada Погорилая заняла лишь 9-е место, допустив в произвольной программе несколько ошибок. Россиянка снялась с показательных выступлений в Канаде из-за болей в спине.
Заключительный этап серии Гран-при пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 24 по 26 ноября.
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