Погорилая не выступит на этапе Гран-при в США

Анна Царева, тренер российской фигуристка Анны Погорилой, сообщила, что спортсменка пропустит заключительный этап Гран-при Skate America.

«Мы решили взять тайм-аут до чемпионата России, поэтому Аня пропустит заключительный этап серии Гран-при.

Сейчас ей надо восстановиться – она занимается здоровьем и пока не тренируется», – сказала Царева.

На этапе Гран-при Skate Canada Погорилая заняла лишь 9-е место, допустив в произвольной программе несколько ошибок. Россиянка снялась с показательных выступлений в Канаде из-за болей в спине.

Заключительный этап серии Гран-при пройдет в американском Лейк-Плэсиде с 24 по 26 ноября.

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