Георгий Джикия: «Слышал об интересе «Зенита», но остаюсь в лучшей команде страны»

Защитник Георгий Джикия прокомментировал продление контракта с московским клубом.

«Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба – Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова.

И, конечно, партнеров по команде, , весь тренерский штаб – они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они все грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы все подписали.

Спасибо всему «Спартаку» за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле все, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно.

Интерес ? Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы , но я предпочту остаться в лучшей команде страны», – сказал Джикия.