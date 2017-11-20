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    Георгий Джикия: «Слышал об интересе «Зенита», но остаюсь в лучшей команде страны»

    Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Георгий Джикия

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал продление контракта с московским клубом.

    «Я невероятно счастлив. Хочу поблагодарить всех, в том числе руководство клуба – Леонида Арнольдовича Федуна, Наиля Камильевича Измайлова, Сергея Юрьевича Родионова.

    И, конечно, партнеров по команде, Массимо Карреру, весь тренерский штаб – они помогают мне расти. Спасибо моей семье за поддержку, а агентам за профессионализм, они все грамотно и вовремя уладили. Они сработали на отлично. Пару часов назад мы все подписали.

    Спасибо всему «Спартаку» за доверие, постараюсь в ближайшие пять лет отдаваться ему на все 100%. Рад оказаться в великом клубе и быть важным игроком для такой команды. Делаю на поле все, что могу. А повышению и продлению контракта я просто безумно рад. У меня даже слов нет, если честно.

    Интерес «Зенита»? Слышал об этом. Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны», – сказал Джикия.

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