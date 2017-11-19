«Реал» отстал от «Барселоны», «Спартак» разгромил «Краснодар» и другие новости утра

1. «Реал» и «Атлетико» сыграли вничью в дерби. Мадридские клубы уже на 10 очков отстали от «Барселоны», которая выиграла свой очередной матч.

2. Для Серхио Рамоса дерби закончилось переломом носа. На этот раз он не был в офсайде, атакуя ворота «Атлетико».

3. В 17-м туре РФПЛ «Спартак» разгромил «Краснодар» (4:1). Команда Карреры уже на 4-м месте. Еще одно заметное событие – безвыигрышная серия «Рубина».

4. Победителями французского этапа Гран-при по фигурному катанию стали Алина Загитова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Хавьер Фернандес и танцоры Пападакис и Сизерон, обновившие мировой рекорд.

5. В английской премьер-лиге «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», также побед добились «Ливерпуль», «Ман Сити», «Челси» и «МЮ». Ибрагимович, мужчина в полном расцвете сил, вернулся, как и обещал.

6. Два статусных матча прошли в Италии. «Рома» в дерби обыграла «Лацио», а «Наполи» победил «Милан» и продолжает лидировать в серии А.

7. В финал итогового турнира ATP вышли Григор Димитров и Давид Гоффен. Бельгиец обыграл не кого-нибудь, а самого Федерера.

8. В НХЛ Артем Анисимов принес «Чикаго» победу над «Питтсбургом», Дмитрий Орлов – «Вашингтону» над «Миннесотой». Андрей Миронов забросил первую шайбу в лиге. А вот Никита Кучеров на этот раз остался без голов и проиграл. Все результаты дня – здесь.

9. В КХЛ СКА забросил 8 шайб «Куньлуню», а «Спартак» победил «Трактор», продлив свою серию побед.

10. В НБА «Филадельфия» уступила «Голден Стэйт» в результативном матче (116:124), а «Бостон» одержал очередную победу – над «Атлантой» (110:99). Все результаты дня – здесь.

Цитаты:

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