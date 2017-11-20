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    ФИФА: «Нарушений антидопинговых правил российскими футболистами не обнаружены, расследование продолжается»

    Теги премьер-лига Россия сборная России ФИФА допинг WADA

    ФИФА выступила с заявлением по поводу возможных нарушений антидопинговых правил российскими футболистами.

    «Из всех игроков, упомянутых в отчете Макларена, две российские футболистки не старше 20 лет уже были наказаны российскими спортивными властями.

    По всем остальным до сих пор не были обнаружены какие-либо нарушения антидопинговых правил, но расследование остается открытым.

    В ходе этого процесса ФИФА работает в тесном сотрудничестве с WADA и контактирует с профессором Маклареном, чтобы использовать все возможности. ФИФА уже приложила серьезные усилия, чтобы обнаружить потенциальные нарушения антидопинговых правил, включая повторное тестирование доступных допинг-проб.

    Стоит подчеркнуть, что санкции не могут быть введены лишь на основании подозрений или ограниченных фактов», – сообщили в пресс-службе ФИФА.

    Также было отмечено, что все игроки, принимавшие участие в Кубке конфедераций-2017, были протестированы до соревнований и после матчей турнира.

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