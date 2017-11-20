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    КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», «Ак Барс» – «Авангард»

    Теги Ак Барс Авангард Металлург Мг Сибирь Локомотив Северсталь Лада Амур Торпедо результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Адмирал

    В чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Адмирал – Локомотив
    Дата проведения
    20 ноября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Амур – Динамо Минск
    Дата проведения
    20 ноября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Сибирь – Барыс
    Дата проведения
    20 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео

     

    Торпедо – Металлург Мг
    Дата проведения
    20 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео

     

    Северсталь – Лада
    Дата проведения
    20 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
    Онлайн матча Видео

     

    Ак Барс – Авангард
    Дата проведения
    20 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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