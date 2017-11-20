КХЛ. «Локомотив» в гостях у «Адмирала», «Ак Барс» – «Авангард»
В чемпионате КХЛ состоится 6 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 20 ноября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 20 ноября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 20 ноября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 ноября, 19.00, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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