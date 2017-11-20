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    Госдума готовит законопроект, позволяющий КХЛ не отпускать легионеров на Олимпиаду

    Теги КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев заявил, что Госдума может создать законопроект о предоставлении КХЛ права не отпускать легионеров на Олимпиаду.

    «НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное.

    Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ... Должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», – цитирует Дегтярев «Коммерсант» со ссылкой на «Интерфакс».

    Он отметил, что примерно три четверти участников Всероссийского молодежного форума Госдумы поддержали эту идею.

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