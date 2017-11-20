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    Александр Радулов о Putin Team: «Мне нравится наш президент, но я не такой большой парень, чтобы вступать в чью-то команду»

    Теги Даллас Александр Радулов НХЛ Владимир Путин

    Нападающий «Далласа» Александр Радулов сообщил, что не присоединится к движению Putin Team.

    «Я люблю свою страну, уважаю своего президента, уважаю все, что он сделал для нашей страны. Похоже, ситуация сейчас намного лучше, чем было раньше.

    Мне нравится наш президент. Это я могу сказать точно.

    Но я не такой большой парень, чтобы вступать в чью-то команду или что-то подобное», – цитирует Радулова «Спорт Экспресс» со ссылкой на The Athletic.

    Инициатива создания движения Putin Team принадлежит Александру Овечкину. Цель движения – поддерживать президента России Владимира Путина.

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