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    НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Калгари», «Коламбус» в гостях у «Баффало»

    Теги результаты Нью-Джерси Баффало Торонто Вашингтон Нэшвилл Коламбус Миннесота Калгари Анахайм Сан-Хосе Аризона НХЛ Виннипег

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Баффало – Коламбус
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
    Онлайн матча Видео
    Торонто – Аризона
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
    Онлайн матча Видео
    Вашингтон – Калгари
    Дата проведения
    21 ноября, 03.00, «Verizon Center»
    Онлайн матча Видео
    Нэшвилл – Виннипег
    Дата проведения
    21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
    Онлайн матча Видео
    Миннесота – Нью-Джерси
    Дата проведения
    21 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Анахайм
    Дата проведения
    21 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео
    Филадельфия – Ванкувер
    Дата проведения
    22 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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