НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Калгари», «Коламбус» в гостях у «Баффало»
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «HSBC Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Air Canada Centre»
- Дата проведения
- 21 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 21 ноября, 04.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 21 ноября, 06.30, «SAP Center at San Jose»
- Дата проведения
- 22 ноября, 03.00, «Wells Fargo Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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