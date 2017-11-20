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    Джикия продлил контракт со «Спартаком» до 2022 года

    Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия

    Защитник Георгий Джикия продолжит выступать за «Спартак».

    Московский клуб договорился о продлении контракта с футболистом. Новое соглашение рассчитано на срок до лета 2022 года.

    23-летний футболист сегодня подписал договор. Джикия выступает за «Спартак» с зимы 2017 года. Сообщалось, что его зарплата составляет 700-800 тысяч евро в год, при этом он играл больше всех центральных защитников «Спартака» в 2017-м.

    Подробную статистику Джикии можно изучить здесь.

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