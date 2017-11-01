Денис Глушаков: «Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопрос о том, можно ли получить приглашение в европейский клуб, хорошо проявив себя в Лиге чемпионов.

– Насколько футболисты «Спартака» понимают, что матч Лиги чемпионов – это смотрины?

– Не все так считают. Тот же Куинси, например, может рассмотреть такой вариант, то есть более молодые футболисты имеют право рассчитывать на это. А русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут. У них своих игроков полно.

– Если «Спартак» займет третье место в группе, для вас это будет неудачей?

– Все прекрасно понимают, что Лига чемпионов престижнее, чем Лига Европы. При всем при этом я с уважением отношусь к этому турниру. Там тоже играют сильные клубы, и добиться результата также престижно. Для меня лучше финал , чем 1/8 финала Лиги чемпионов, – сказал Глушаков.