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    Денис Глушаков: «Русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Лига Европы Денис Глушаков Куинси Промес

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, можно ли получить приглашение в европейский клуб, хорошо проявив себя в Лиге чемпионов.

    – Насколько футболисты «Спартака» понимают, что матч Лиги чемпионов – это смотрины?

    – Не все так считают. Тот же Куинси, например, может рассмотреть такой вариант, то есть более молодые футболисты имеют право рассчитывать на это. А русского футболиста в 28-30 лет в Европе не ждут. У них своих игроков полно.

    – Если «Спартак» займет третье место в группе, для вас это будет неудачей?

    – Все прекрасно понимают, что Лига чемпионов престижнее, чем Лига Европы. При всем при этом я с уважением отношусь к этому турниру. Там тоже играют сильные клубы, и добиться результата также престижно. Для меня лучше финал Лиги Европы, чем 1/8 финала Лиги чемпионов, – сказал Глушаков.

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