Капитан «Атлетико» Габи: «Играть в Лиге Европы – это дерьмо»

Полузащитник Габи после ничьей с «Карабахом» (1:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов поделился мнением о перспективе вылететь в Лигу Европы с 3-го места.

«Играть в – это дерьмо, хоть этот турнир и дал мне многое. Если мы туда попадем, будем, как и всегда, бороться за победу.

Хуже всего то, что теперь не все в наших руках, это самое печальное. Мы должны постараться обыграть «Рому» и надеяться, что «Карабах» сможет сдержать .

На данный момент мы вылетаем. Шансы остаются, но призрачные», – сказал капитан мадридской команды.