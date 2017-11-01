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    Капитан «Атлетико» Габи: «Играть в Лиге Европы – это дерьмо»

    Теги Атлетико Габи Фернандес Лига чемпионов Лига Европы Карабах

    Полузащитник «Атлетико» Габи после ничьей с «Карабахом» (1:1) в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов поделился мнением о перспективе вылететь в Лигу Европы с 3-го места.

    «Играть в Лиге Европы – это дерьмо, хоть этот турнир и дал мне многое. Если мы туда попадем, будем, как и всегда, бороться за победу.

    Хуже всего то, что теперь не все в наших руках, это самое печальное. Мы должны постараться обыграть «Рому» и надеяться, что «Карабах» сможет сдержать «Челси».

    На данный момент мы вылетаем. Шансы остаются, но призрачные», – сказал капитан мадридской команды.

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