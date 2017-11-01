Геркус о Семине: «У нас были разногласия, возможно, еще есть и будут. Оценки – после сезона»

Президент Илья Геркус в интервью главному редактору Sports.ru Юрию Дудю рассказал о взаимоотношениях с тренером .

– Ты долгие месяцы хотел сделать так, чтобы Юрий Семин не тренировал «Локомотив», а теперь он вынес самую богатую команду России. Это не повод стыдиться?

– Когда ты говоришь «хотел», ты гипертрофируешь. Это не так. И потом – заметь, выносит игроком, который приобретен мною, под мою ответственность этой зимой, отобран спортивным директором. Так что орудием-то я снабдил.

– Снабдил – но человека, с которым долгие месяцы вел аппаратную борьбу.

– Я бы так не говорил. Человека, с которым у меня были разногласия. Возможно, все еще есть и еще будут.

Но в этом как раз нет ничего страшного: у нас, как мы видим, получается совместно работать, и результат превосходит все ожидания.

Причем, превосходит у нас обоих – не ожидал ни я, ни, думаю, Юрий Палыч.

– Тебе в любом случае не избавиться от этого образа: все, абсолютно все знают, что в «Локомотиве» президент воюет с главным тренером. При этом ты чемпион русского футбола по пиару. Признать после такой победы, что ты был не прав по отношению к не очень современному, но до сих пор эффективному деду, – разве это не лучший пиар?

– Он эффективный тренер, он это доказал. Это нельзя не признать.

– А признать, что ты был не прав?

– В чем?

– В том, что ты не верил в него.

– Предлагаю дождаться окончания сезона. Только тогда можно будет давать какие-либо оценки.

– Тогда финальное: ты же признаешь, что в июне, на совете директоров «Локомотива», ты голосовал против Семина?

– Опять-таки, это не совсем так. Я высказывал опасения. Но не категорически.

Я говорил: если Юрий Палыч продолжит, возможно, мы будем выступать так же, как в прошлом сезоне – а мы тогда были восьмыми. Притом что команда у нас очень сильная и способная быть минимум в пятерке. А может ли Юрий Палыч придать ей дополнительное ускорение, мне было непонятно.

Это был момент неопределенности, там можно было принимать разные решения. Мы обсудили и приняли такое решение.

Однако вся эта ситуация, судя в том числе по твоим вопросам, родила слишком много слухов и домыслов, многие из которых не имеют ничего общего с реальностью, – рассказал Геркус.

Так какие отношения между президентом и тренером «Локомотива»?

Юрий Семин – наш Алекс Фергюсон. Не мешайте ему