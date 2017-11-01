Трое футболистов из второго дивизиона дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран

После одной из игр под эгидой разгорелся скандал.

Матч «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – «Иртыш» (Омск) состоялся 20 сентября и закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. Команды выступают в зоне «Восток» второго дивизиона.

Вот какие факты об инциденте приводит официальный сайт ПФЛ:

1. Матч состоялся 20 сентября и закончился победой гостей (1:0), после этой игры в ПФЛ поступила служебная информация, которая касалась возможного влияния некоторых лиц на результат (исход) игры и события в матче.

2. Подозрительными считались ставки в букмекерской конторе и соответствующих интернет-платформах. В круг лиц, которые были причастны к ставкам, входил бывший футболист футбольного клуба (Комсомольск-на-Амуре) Нариман Гусалов.

3. В ПФЛ создали комиссию под председательством президента лиги Андрея Соколова. Были изучены игровые моменты и действия игроков команд-соперниц в матче. Проведены беседы с руководством ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) и ФК «Иртыш» (Омск). Также была осуществлена дополнительная работа с целью проверки поступившей информации. Комиссия ПФЛ провела опрос футболистов «Смены».

Получены следующие результаты:

– В игре отсутствуют признаки «договорного матча»;

– Сговора руководителей, тренеров и спортсменов футбольных клубов с целью оказания влияния на результат матча или достижения определенного результата (исхода) не выявлено;

– Данных, свидетельствующих о влиянии руководителей и тренеров футбольного клуба «Смена» на определенный исход в матче, не выявлено;

– Руководство «Смены» добровольно оказывало содействие администрации ПФЛ в изучении обстоятельств, связанных с проведением матча;

– Установлено участие футболистов «Смены» Игоря Балдина и Ибрагима Базаева в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

– Установлено участие футболиста Наримана Гусалова, выступавшего ранее за «Смену» в текущем сезоне, в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

– Установлен факт сговора футболистов «Смены» Балдина и Базаева, принимавших участие в матче, с лицами, делавшими ставки в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в данном матче;

– Установлен факт умышленных действий футболиста «Смены» Балдина с целью достижения определенного события в ходе игры и влияния в целом на результат (исход) в матче;

– Данных, свидетельствующих о каком-либо влиянии руководителей и тренеров «Смены» на футболистов Балдина и Базаева, причастных к ставкам в букмекерской конторе на определенные события и определенный результат (исход) в матче, не выявлено;

– Подозрения в причастности руководителей, тренеров, сотрудников и иных футболистов (кроме установленных) «Смены» у администрации ПФЛ отсутствуют.

По итогам проведенных мероприятий руководство ПФЛ направило полученную информацию в КДК РФС.

КДК РФС на своем заседании принял следующие решения:

1) дисквалифицировать сроком на два года футболистов «Смены» Балдина, Базаева, а также футболиста-профессионала Гусалова;

2) аннулировать результат матча «Смена» – «Иртыш»;

3) назначить переигровку матча, указанного в пункте 2 настоящего решения. Предложить ПФЛ определить дату и время проведения переигровки.

В соответствии со статьей 81 дисциплинарного регламента РФС настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном комитете РФС в течение семи календарных дней с момента его получения.