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    Sports.ru

    Трое футболистов из второго дивизиона дисквалифицированы за ставки, матч будет переигран

    Теги РФС происшествия ПФЛ Россия КДК РФС второй дивизион Андрей Соколов Смена Комсомольск-на-Амуре Иртыш Омск Нариман Гусалов Игорь Балдин Ибрагим Базаев договорные матчи

    После одной из игр под эгидой ПФЛ России разгорелся скандал.

    Матч «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) – «Иртыш» (Омск) состоялся 20 сентября и закончился со счетом 0:1 в пользу гостей. Команды выступают в зоне «Восток» второго дивизиона.

    Вот какие факты об инциденте приводит официальный сайт ПФЛ:

    1. Матч состоялся 20 сентября и закончился победой гостей (1:0), после этой игры в ПФЛ поступила служебная информация, которая касалась возможного влияния некоторых лиц на результат (исход) игры и события в матче.

    2. Подозрительными считались ставки в букмекерской конторе и соответствующих интернет-платформах. В круг лиц, которые были причастны к ставкам, входил бывший футболист футбольного клуба «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Нариман Гусалов.

    3. В ПФЛ создали комиссию под председательством президента лиги Андрея Соколова. Были изучены игровые моменты и действия игроков команд-соперниц в матче. Проведены беседы с руководством ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) и ФК «Иртыш» (Омск). Также была осуществлена дополнительная работа с целью проверки поступившей информации. Комиссия ПФЛ провела опрос футболистов «Смены».

    Получены следующие результаты:

    – В игре отсутствуют признаки «договорного матча»;

    – Сговора руководителей, тренеров и спортсменов футбольных клубов с целью оказания влияния на результат матча или достижения определенного результата (исхода) не выявлено;

    – Данных, свидетельствующих о влиянии руководителей и тренеров футбольного клуба «Смена» на определенный исход в матче, не выявлено;

    – Руководство «Смены» добровольно оказывало содействие администрации ПФЛ в изучении обстоятельств, связанных с проведением матча;

    – Установлено участие футболистов «Смены» Игоря Балдина и Ибрагима Базаева в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

    – Установлено участие футболиста Наримана Гусалова, выступавшего ранее за «Смену» в текущем сезоне, в ставках в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в матче;

    – Установлен факт сговора футболистов «Смены» Балдина и Базаева, принимавших участие в матче, с лицами, делавшими ставки в букмекерской конторе на события и определенный результат (исход) в данном матче;

    – Установлен факт умышленных действий футболиста «Смены» Балдина с целью достижения определенного события в ходе игры и влияния в целом на результат (исход) в матче;

    – Данных, свидетельствующих о каком-либо влиянии руководителей и тренеров «Смены» на футболистов Балдина и Базаева, причастных к ставкам в букмекерской конторе на определенные события и определенный результат (исход) в матче, не выявлено;

    – Подозрения в причастности руководителей, тренеров, сотрудников и иных футболистов (кроме установленных) «Смены» у администрации ПФЛ отсутствуют.

    По итогам проведенных мероприятий руководство ПФЛ направило полученную информацию в КДК РФС.

    КДК РФС на своем заседании принял следующие решения:

    1) дисквалифицировать сроком на два года футболистов «Смены» Балдина, Базаева, а также футболиста-профессионала Гусалова;

    2) аннулировать результат матча «Смена» – «Иртыш»;

    3) назначить переигровку матча, указанного в пункте 2 настоящего решения. Предложить ПФЛ определить дату и время проведения переигровки.

    В соответствии со статьей 81 дисциплинарного регламента РФС настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном комитете РФС в течение семи календарных дней с момента его получения.

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