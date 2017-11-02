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    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» вышли в плей-офф Лиги чемпионов

    Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов Тоттенхэм

    «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Лондонцы в матче 4-го тура группового этапа были сильнее «Реала» (3:1). Теперь «Тоттенхэм» опережает идущую на третьем месте дортмундскую «Боруссию» на 8 очков.

    Клуб из Манчестера одолел на выезде «Наполи» (4:2). После 4 туров у «Манчестер Сити» 12 очков, а у идущих третьими неаполитанцев – 3.

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