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    МакГрегор хочет провести реванш с Мэйвезером по правилам ММА

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC MMA Конор МакГрегор

    Чемпион UFC Конор МакГрегор вызвал на матч-реванш экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

    В августе Флойд победил Конора в бою по правилам бокса. Теперь МакГрегор хочет драться по правилам ММА.

    «Флойд ведь говорил о том, что не исключает реванша по правилам ММА. Он говорил, все это помнят. Так пусть сделает это.

    Я не испугался и вышел в ринг, на его территорию. Пусть теперь покажет, на что он способен на моей  территории – в клетке ММА», – сказал МакГрегор.

    После победы над МакГрегором Мэйвезер объявил о завершении спортивной карьеры.

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