МакГрегор хочет провести реванш с Мэйвезером по правилам ММА
Чемпион UFC Конор МакГрегор вызвал на матч-реванш экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.
В августе Флойд победил Конора в бою по правилам бокса. Теперь МакГрегор хочет драться по правилам ММА.
«Флойд ведь говорил о том, что не исключает реванша по правилам ММА. Он говорил, все это помнят. Так пусть сделает это.
Я не испугался и вышел в ринг, на его территорию. Пусть теперь покажет, на что он способен на моей территории – в клетке ММА», – сказал МакГрегор.
После победы над МакГрегором Мэйвезер объявил о завершении спортивной карьеры.
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