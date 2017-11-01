МакГрегор хочет провести реванш с Мэйвезером по правилам ММА

Чемпион UFC Конор МакГрегор вызвал на матч-реванш экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйвезера.

В августе Флойд победил Конора в бою по правилам бокса. Теперь МакГрегор хочет драться по правилам ММА.

«Флойд ведь говорил о том, что не исключает реванша по правилам ММА. Он говорил, все это помнят. Так пусть сделает это.

Я не испугался и вышел в ринг, на его территорию. Пусть теперь покажет, на что он способен на моей территории – в клетке ММА», – сказал МакГрегор.

После победы над МакГрегором Мэйвезер объявил о завершении спортивной карьеры.