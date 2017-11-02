НХЛ. Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Эдмонтоном» (3:2) забил победный гол, реализовав большинство.
Россиянин отличился в 3-й игре подряд.
Всего в 14 матчах сезона Малкин набрал 14 (6+8) очков.
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Эдмонтоном» (3:2) забил победный гол, реализовав большинство.
Россиянин отличился в 3-й игре подряд.
Всего в 14 матчах сезона Малкин набрал 14 (6+8) очков.
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