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    НХЛ. Малкин забросил 6-ю шайбу в сезоне

    Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ

    Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в матче с «Эдмонтоном» (3:2) забил победный гол, реализовав большинство.

    Россиянин отличился в 3-й игре подряд.

    Всего в 14 матчах сезона Малкин набрал 14 (6+8) очков.

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