«Спартак» проиграл «Севилье» (1:2) и опустился на 3-е место в группе

«Севилья» дома победила в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Таким образом, московский клуб перед двумя заключительными встречами опустился на третье место в группе.

У «Спартака» осталось 5 очков, «Севилья» набрала 7, а у лидирующего «Ливерпуля» – 8.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

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