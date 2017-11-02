«Спартак» проиграл «Севилье» (1:2) и опустился на 3-е место в группе
«Севилья» дома победила «Спартак» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Таким образом, московский клуб перед двумя заключительными встречами опустился на третье место в группе.
У «Спартака» осталось 5 очков, «Севилья» набрала 7, а у лидирующего «Ливерпуля» – 8.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шансы «Спартака» на плей-офф сильно упали
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
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Севилья –
Рико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Писарро, Сарабия (Навас, 74), Банега (Крон-Дели, 77), Нолито, Бен-Йеддер.
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Спартак –
Селихов, Ещенко (Петкович, 79), Ташчи, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Попов, 57), Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Глушаков, Промес, Луис Адриано.
- Предупреждения:
- Глушаков (32), Ташчи (61), Джикия (86), Бен-Йеддер (90).
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