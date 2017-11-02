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    Sports.ru

    «Спартак» проиграл «Севилье» (1:2) и опустился на 3-е место в группе

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов

    «Севилья» дома победила «Спартак» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

    Таким образом, московский клуб перед двумя заключительными встречами опустился на третье место в группе.

    У «Спартака» осталось 5 очков, «Севилья» набрала 7, а у лидирующего «Ливерпуля» – 8.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Шансы «Спартака» на плей-офф сильно упали

    Севилья Испания – Спартак Россия 2:1 (1:0, 1:1)
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Рамон Санчес Писхуан»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 30 Лангле, 2:0 – 59 Банега, 2:1 – 78 Зе Луиш.
    СевильяРико, Меркадо (Коршья, 83), Кьер, Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Писарро, Сарабия (Навас, 74), Банега (Крон-Дели, 77), Нолито, Бен-Йеддер.
    СпартакСелихов, Ещенко (Петкович, 79), Ташчи, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич (Попов, 57), Мельгарехо (Зе Луиш, 72), Глушаков, Промес, Луис Адриано.
    Предупреждения:
    Глушаков (32), Ташчи (61), Джикия (86), Бен-Йеддер (90).

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