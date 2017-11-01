Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против «Реала», «Наполи» – «Ман Сити»
В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту».
Лига чемпионов
4-й тур
Группа F
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Металлист»
Группа G
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Драгау»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «Водафон-Арена»
Группа H
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Уэмбли»
- Дата проведения
- 1 ноября, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.