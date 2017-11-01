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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против «Реала», «Наполи» – «Ман Сити»

    Теги Боруссия Дортмунд Монако Шахтер Порту Фейеноорд Манчестер Сити Реал Мадрид Бешикташ Лига чемпионов результаты Наполи АПОЭЛ Тоттенхэм РБ Лейпциг

    В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту». 

    Лига чемпионов

    4-й тур

    Группа F

    Наполи Италия – Манчестер Сити Англия
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Сан-Паоло»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Шахтер Украина – Фейеноорд Голландия
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Металлист»
    превью матча текстовый онлайн статистика

    Группа G

    Порту Португалия – РБ Лейпциг Германия
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Драгау»
    превью матча онлайн статистика
    Бешикташ Турция – Монако Монако
    Дата проведения
    1 ноября, 20.00, «Водафон-Арена»
    превью матча онлайн статистика

    Группа H

    Тоттенхэм Англия – Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Уэмбли»
    превью матча онлайн статистика
    Боруссия Д Германия – АПОЭЛ Кипр
    Дата проведения
    1 ноября, 22.45, «Сигнал Идуна Парк»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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