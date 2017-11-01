Лига чемпионов. «Тоттенхэм» против «Реала», «Наполи» – «Ман Сити»

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» встретится с «Реалом», «Наполи» примет «Манчестер Сити», а «РБ Лейпциг» сыграет в гостях с «Порту».

Лига чемпионов

4-й тур

Группа F

Группа G

Группа H

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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