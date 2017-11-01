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    Надаль закончит сезон первой ракеткой мира

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович рейтинги Пит Сампрас Максим Мирный ATP Иван Лендл Джимми Коннорс Rolex Paris Masters

    Испанец Рафаэль Надаль, во втором круге «Мастерса» в Париже обыгравший корейца Хена Чона со счетом 7:5, 6:3, обеспечил себе первую строчку рейтинга АТР по итогам сезона.

    Надаль закончит год первой ракеткой мира в четвертый раз в карьере – ранее ему удавалось сделать это в 2008, 2010 и 2013 годах. По этому показателю он сравняется с Новаком Джоковичем, Иваном Лендлом и Джоном Макинроем. Обходят его только Роджер Федерер, Джимми Коннорс (по пять раз) и Пит Сампрас (шесть раз).

    31-летний Надаль стал самым возрастным игроком в истории рейтинга АТР, закончившим сезон на первом месте.

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