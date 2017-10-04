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    Прядкин о введении видеоповторов: «Наверное, речь о следующем сезоне»

    Теги Виталий Мутко Сергей Прядкин премьер-лига Россия ФИФА РФС РФПЛ судьи Краснодар видеоповторы

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин дал интервью после заседания правления лиги, на котором было одобрено использование видеоповторов в судействе.

    – Как прошло обсуждение?

    – В повестке дня значился вопрос, исходя из поручения премьер-лиги о проведении аналитики по практике применения видеоповторов. Работник РФПЛ доложил о том, какие системы существуют, как они применяются, какие этапы необходимо пройти.

    Мы понимаем, что это прерогатива РФС, но, учитывая поручение Виталия Леонтьевича (Мутко – примечание Sports.ru) проработать этот вопрос, это было сделано – в том числе с участием клубов РФПЛ, в частности «Краснодара».

    Правление, рассмотрев вопрос, решило, что это помощь судьям в решении спорных вопросов. И потому обратились в РФС.

    – То есть теперь РФС должен заключить трехсторонний договор с ИФАБ и ФИФА, а реализация пройдет в три этапа?

    – Да. Сначала договор, потом три этапа – подготовки и анализа, учебный и тестовый режим, после чего – уже в прямом эфире. В рекомендациях ФИФА сказано, сколько необходимо провести тестовых матчей. Если не ошибаюсь, в районе 20-23 матчей, чтобы обкатать оборудование и подготовить специалистов. Это достаточно емкий процесс.

    – Когда может начаться прямой эфир?

    – Мое мнение – если получится ко второй половине чемпионата (к весне 2018 года – примечание Sports.ru) провести соответствующие подготовительные мероприятия, это здорово. Но, наверное, речь стоит вести о следующем сезоне, – сказал функционер.

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