УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за расистского поведения болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» из-за поведения болельщиков на матче юношеской Лиги УЕФА.
Болельщики московского клуба по ходу матча скандировали расистские выкрики, изображая обезьяну, в адрес темнокожего полузащитника «Ливерпуля».
Дело будет рассмотрено 19 октября, одновременно с делом по поводу поведения болельщиков на матче первой команды в Лиге чемпионов.
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