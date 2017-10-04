УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за расистского поведения болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении из-за поведения болельщиков на матче юношеской Лиги УЕФА.

Болельщики московского клуба по ходу матча скандировали расистские выкрики, изображая обезьяну, в адрес темнокожего полузащитника .

Дело будет рассмотрено 19 октября, одновременно с делом по поводу поведения болельщиков на матче первой команды в Лиге чемпионов.