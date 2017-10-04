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    УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» из-за расистского поведения болельщиков на матче Юношеской лиги УЕФА

    Теги Спартак Ливерпуль Лига чемпионов УЕФА болельщики Юношеская лига УЕФА Ливерпуль U-19 Спартак U-19 Бобби Адеканье

    УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» из-за поведения болельщиков на матче юношеской Лиги УЕФА.

    Болельщики московского клуба по ходу матча скандировали расистские выкрики, изображая обезьяну, в адрес темнокожего полузащитника «Ливерпуля».

    Дело будет рассмотрено 19 октября, одновременно с делом по поводу поведения болельщиков на матче первой команды в Лиге чемпионов.

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