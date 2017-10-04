Кустарова прекращает работать с Ильиных и Шибневым

Российский тренер Елена Кустарова сообщила о том, что она и Светлана Алексеева прекращают сотрудничество с Еленой Ильиных и Антоном Шибневым, выступающими в танцевальном дуэте.

«У нас состоялся серьезный разговор с Леной, в котором тренеры высказали свои претензии к работе пары. Лена попросила тайм-аут, который затянулся на неделю. Поэтому, по всей вероятности, дальнейшее сотрудничество невозможно», – рассказала Кустарова.

По сообщению «Р-Спорт», новым тренером Ильиных и Шибнева может стать Алексей Горшков.