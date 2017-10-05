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    НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» против «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»

    Теги результаты предсезонные матчи Атланта Шарлотт Чикаго Кливленд Даллас Денвер Детройт Голден Стэйт Индиана Лейкерс Мемфис Милуоки Миннесота Филадельфия НБА Юта Маккаби Хайфа

    Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный финалист минувшего сезона «Кливленд» сыграет с «Атлантой». Действующий чемпион «Голден Стэйт» в Китае сразится с «Миннесотой».

    НБА

    Предсезонные матчи

    Детройт – Шарлотт
    Дата проведения
    5 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
    Онлайн матча

    Кливленд – Атланта
    Дата проведения
    5 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
    Онлайн матча

    Филадельфия – Мемфис
    Дата проведения
    5 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Индиана
    Дата проведения
    5 октября, 03.00, «Bradley Center»
    Онлайн матча

    Даллас – Чикаго
    Дата проведения
    5 октября, 03.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Юта – Маккаби Хайфа
    Дата проведения
    5 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Денвер
    Дата проведения
    5 октября, 05.00, «Citizens Business Bank Arena»
    Онлайн матча

    Голден Стэйт – Миннесота
    Дата проведения
    5 октября, 09.00, «Shenzhen Universiade Sports Centre»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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