НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» против «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»
Сегодня в рамках предсезонных матчей НБА обновленный финалист минувшего сезона «Кливленд» сыграет с «Атлантой». Действующий чемпион «Голден Стэйт» в Китае сразится с «Миннесотой».
НБА
Предсезонные матчи
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Quicken Loans Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 03.00, «Bradley Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 03.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00, «Citizens Business Bank Arena»
- Дата проведения
- 5 октября, 09.00, «Shenzhen Universiade Sports Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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