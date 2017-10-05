НБА. Предсезонные матчи. «Кливленд» против «Атланты», «Голден Стэйт» сыграет с «Миннесотой»

Сегодня в рамках предсезонных матчей обновленный финалист минувшего сезона «Кливленд» сыграет с «Атлантой». Действующий чемпион в Китае сразится с «Миннесотой».

НБА

Предсезонные матчи

Лейкерс – Денвер Дата проведения 5 октября, 05.00, «Citizens Business Bank Arena» Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.