Пекин (WTA). Третий круг. Шарапова сыграет с Халеп, Касаткина встретится с Радванской

В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова сыграет с Симоной Халеп, а Дарья Касаткина – с Агнешкой Радванской.

China Open

Пекин, Китай

30 сентября – 8 отября 2017

Premier Mandatory

Призовой фонд – 6 381 679 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг