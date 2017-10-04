Пекин (WTA). Третий круг. Шарапова сыграет с Халеп, Касаткина встретится с Радванской
В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова сыграет с Симоной Халеп, а Дарья Касаткина – с Агнешкой Радванской.
China Open
Пекин, Китай
30 сентября – 8 отября 2017
Premier Mandatory
Призовой фонд – 6 381 679 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 4 октября, 09.00
- Дата проведения
- 4 октября, 14.00
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
Не определен – Елена Веснина (Россия)
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
Ализе Корне (Франция) – Не определен
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
Не определен – Не определен
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00
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