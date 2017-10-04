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    Пекин (WTA). Третий круг. Шарапова сыграет с Халеп, Касаткина встретится с Радванской

    Теги результаты WTA China Open

    В третьем круге турнира в Пекине Мария Шарапова сыграет с Симоной Халеп, а Дарья Касаткина – с Агнешкой Радванской.

    China Open

    Пекин, Китай

    30 сентября – 8 отября 2017

    Premier Mandatory

    Призовой фонд – 6 381 679 долларов

    Открытые корты, хард

    Третий круг

    Мария Шарапова (Россия) Симона Халеп (Румыния)
    Дата проведения
    4 октября, 09.00
    Онлайн матча

     

    Дарья Касаткина (Россия) Агнешка Радванска (Польша)
    Дата проведения
    4 октября, 14.00
    Онлайн матча

     

    Барбора Стрыцова (Чехия) Дарья Гаврилова (Австралия)
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Сорана Кырстя (Румыния) Каролина Плишкова (Чехия)
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Петра Квитова (Чехия) Каролин Возняцки (Дания)
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Елена Веснина (Россия)
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Ализе Корне (Франция) – Не определен
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

    Не определен – Не определен
    Дата проведения
    5 октября, 05.00
    Онлайн матча

     

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