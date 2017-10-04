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    НХЛ. «Питтсбург» принимает «Сент-Луис», «Торонто» в гостях у «Виннипега»

    Теги результаты Питтсбург Филадельфия Торонто Сент-Луис Калгари Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Виннипег

    В первый день нового сезона НХЛ состоится 4 матча.

    НХЛ

    Регулярный чемпионат

    Виннипег – Торонто
    Дата проведения
    5 октября, 02.00, «MTS Centre»
    Онлайн матча Видео
    Питтсбург – Сент-Луис
    Дата проведения
    5 октября, 03.00, «Consol Energy Center»
    Онлайн матча Видео
    Эдмонтон – Калгари
    Дата проведения
    5 октября, 05.00, «Rogers Place»
    Онлайн матча Видео
    Сан-Хосе – Филадельфия
    Дата проведения
    5 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица НХЛ

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    Опрос

    Кто выиграет Кубок Стэнли?

    4396 голосов 34
    • Питтсбург
      30%
    • Эдмонтон
      10%
    • Тампа-Бэй
      15%
    • Кто-то другой
      45%

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