НХЛ. «Питтсбург» принимает «Сент-Луис», «Торонто» в гостях у «Виннипега»
В первый день нового сезона НХЛ состоится 4 матча.
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 октября, 02.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 5 октября, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 5 октября, 05.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 5 октября, 05.30, «SAP Center at San Jose»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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