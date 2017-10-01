300-й гол Неймара, победы «Спартака» и «Халла» и другие новости утра

1. Неймар забил 300-й гол в карьере и вроде бы помирился с Эдинсоном Кавани.

2. В выставочных матчах в НХЛ форвард «Тампы» Никита Кучеров и нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин забросили по шайбе.

3. «Спартак» победил «Урал» и поднялся на 6-е место. Воскрешение чемпиона? Бразилец Педро Роша забил первый гол за клуб, а вот Саша Самедов потерял сознание и напугал всех.

4. Все хорошо у клубов из Манчестера. «МЮ» выиграл 6 матчей подряд с разницей голов – 20:2, а «Ман Сити» – 8 с разницей – 27:2. Команде Гвардиолы даже «Челси» – не помеха.

5. Игровой день в КХЛ порадовал болельщиков «Югры», которая прервала серию из 8 поражений в первой же игре без Игоря Захаркина. «Локомотив» проиграл уже четыре матча подряд, а «Трактор» выиграл три.

6. Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль из-за проблем с сердцем выбыл на неопределенный срок. Дани, держись!

7. Федерация тяжелой атлетики России за допинг отстранена на год. Теперь сборная пропустит чемпионат мира. Как же так?

8. «Халл» раскрошил «Бирмингем» (6:1) и прервал серию из 5 матчей без побед. Команда Леонида Слуцкого лидирует в чемпионшипе по забитым мячам, но идет 17-й в таблице.

9. Мария Шарапова в Пекине отыгралась за проигрыш на на US Open и победила Анастасию Севастову, уйдя с матч-поинта. Каролин Возняцки квалифицировалась на итоговый турнир в Сингапуре.

10. Андре Виллаш-Боаш за стычку с судьей дисквалифицирован на 8 матчей, до конца чемпионата. Он еще будет тренировать в Китае?

11. На Гран-при Малайзии Льюис Хэмилтон сделал всех и выиграл 70-й поул в карьере.

12. Максим Ковтун пропустит этап Гран-при в Канаде из-за рецидива травмы спины. Здоровья!

Жуть дня. Во Франции на трибуне обрушилось заграждение. 26 фанатов «Лилля» получили ранения.

Глупость дня. Регбист сборной Уэльса решил погладить льва, и тот его, конечно, укусил. Скотт Болдуин отделался легким испугом и парой швов.

Цитата дня. «Бой с Хабибом в России – крутая идея. Но хочу быть уверен, что он сделает вес» – Конор МакГрегор готов подарить нам еще одно шоу.