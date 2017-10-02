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    Sports.ru

    «Барса» играла без зрителей, Гвардиола и Пике против властей Испании, «Зенит» потерял очки и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. «Барселона» провела матч с «Лас-Пальмасом» (3:0) без зрителей. Пустой «Камп Ноу» должен был привлечь внимание всего мира к событиям в Каталонии, где полиция и гвардия применили силу к сторонникам выхода из состава Испании.

    2. Звезды каталонского спорта осудили действия испанских властей. Хави назвал произошедшее позором, Гвардиола подчеркнул, что применение резиновых пуль было незаконным. Пике заявил о готовности уйти из сборной Испании.

    3. В 12-м туре РФПЛ ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью с «Уфой» и «Анжи» соответственно. «Локомотив» победил «Динамо». Отставание железнодорожников от лидирующих петербуржцев сократилось до двух очков.

    4. «Бавария» провела первый матч после увольнения Анчелотти. Мюнхенцы упустили победу над «Гертой», хотя вели 2:0. Рибери получил травму колена.

    5. Проблемы с травмами есть и у ЦСКА. У Головина повреждение голеностопного сустава, у Березуцкого травма икроножной мышцы, Вернблуму наложили швы из-за раны. Дзагоев пропустит месяц, и это еще ориентировочный срок.

    6. Болельщики «Динамо» готовы к решительным мерам. Они не будут поддерживать команду, пока не встретятся с игроками и руководством.

    7. В серии А «Наполи» одержал 12-ю победу подряд, забивая не меньше 3 голов в последних 11 играх. Команда Сарри стала единоличным лидером.

    8. В НХЛ «Вашингтон» наконец-то выиграл у кого-то в выставочном матче. Повержен «Сент-Луис». «Кэпиталс» прервали серию из четырех поражений.

    9. В КХЛ «Металлург» обыграла «Ладу», ЦСКА победил «Торпедо».

    10. Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии. Феттель был признан лучшим пилотом гонки, отыграв 16 позиций.

    Цитата:

    Жерар Пике: «Испанский премьер ездит по всем странам мира, не зная английского языка». Ноу сепаратистити, Жерар.

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