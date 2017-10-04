Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче с «Севильей»

    Теги Спартак Севилья Лига чемпионов УЕФА болельщики

    УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    «Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье.

    Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – заявила пресс-служба УЕФА.

    Ранее УЕФА закрыл гостевой сектор из-за запуска петарды на матче с «Марибором» (1:1).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться