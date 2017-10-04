УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче с «Севильей»
УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».
«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами «Спартака» матча в Севилье.
Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – заявила пресс-служба УЕФА.
Ранее УЕФА закрыл гостевой сектор из-за запуска петарды на матче с «Марибором» (1:1).
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