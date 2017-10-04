УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков «Спартака» на гостевом матче с «Севильей»

УЕФА хочет добиться полного отсутствия болельщиков на гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

«Цель решения дисциплинарного комитета УЕФА – не допустить посещение фанатами матча в Севилье.

Будут предприняты все необходимые меры, чтобы таким болельщикам, если они будут идентифицированы, был закрыт доступ в любую часть стадиона», – заявила пресс-служба УЕФА.

Ранее УЕФА закрыл гостевой сектор из-за запуска петарды на матче с «Марибором» (1:1).