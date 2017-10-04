Экс-игрок НХЛ Гудлер угрожал убить стюарда и требовал кокаина во время полета из Нью-Йорка в Прагу

Обладатель Кубка Стэнли, чешский нападающий угрожал убить стюарда во время полета из Нью-Йорка в Прагу и требовал кокаина. Об этом сообщает iSport.cz.

Согласно показаниям свидетелей, одна из пассажирок бизнес-класса вызвала экипаж, испугавшись поведения другого пассажира, которым оказался Гудлер. Отмечается, что игрок, скорее всего, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил у экипажа кокаина.

Один из стюардов позвал пилота, чтобы успокоить пассажира, но экипаж не смог успокоить Гудлера.

«Он попросил у нас «коку» на английском языке. Мы подумали, он хочет пить, налили ему бокал газировки. Но он сказал, что хочет белый порошок и сделал акцент на английском слове «кокаин». Тогда член экипажа немедленно ответил ему отказом, так как на борту самолета запрещено употреблять наркотики», – сообщил стюард.

После этого Гудлер повернулся к стюарду и сказал, что когда они прилетят в Прагу, то он позвонит своим друзьям, и они убьют его. Потом Гудлер пошел в туалет и вернулся с белым порошком на нижней губе. Сообщается, что хоккеист пытался справить малую нужду в тележку на кухне, но стюард остановил его.

«Это был такой маленький инцидент», – прокомментировал случившееся Гудлер.

Полиция начала расследование инцидента.