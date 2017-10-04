СКА повторил рекорд «Авангарда» в КХЛ – 18 побед подряд
СКА на выезде победил «Салават Юлаев» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Питерский клуб продлил победную серию до 18 игр и повторил рекорд лиги по количеству побед побед подряд, установленный «Авангардом» в сезоне-2010/11.
СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. В 18 играх команда тренера Олега Знарка набрала 51 очко.
6 октября СКА на домашнем льду сыграет против «Сибири».
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