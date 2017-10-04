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    СКА повторил рекорд «Авангарда» в КХЛ – 18 побед подряд

    Теги Авангард СКА КХЛ

    СКА на выезде победил «Салават Юлаев» (6:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Питерский клуб продлил победную серию до 18 игр и повторил рекорд лиги по количеству побед побед подряд, установленный «Авангардом» в сезоне-2010/11.

    СКА по-прежнему не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. В 18 играх команда тренера Олега Знарка набрала 51 очко.

    6 октября СКА на домашнем льду сыграет против «Сибири».

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