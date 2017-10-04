Виталий Мутко: «Путин поддавливает нас, чтобы мы сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что нужна конкуренция»

Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что пытается донести до президента России Владимира Путина ситуацию с лимитом на легионеров.

«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.

У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.

Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совсем другого уровня.

Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров – в чем смысл? Люди всегда требуют изменений. Но стабильность – это тоже движение вперед. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат.

Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Никаких революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков.

Я много общался с Женей Бушмановым по работе с молодежной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда все у нас будет хорошо», – сказал Мутко.