Виталий Мутко: «Путин поддавливает нас, чтобы мы сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что нужна конкуренция»
Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что пытается донести до президента России Владимира Путина ситуацию с лимитом на легионеров.
«Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.
У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.
Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совсем другого уровня.
Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров – в чем смысл? Люди всегда требуют изменений. Но стабильность – это тоже движение вперед. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат.
Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Никаких революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков.
Я много общался с Женей Бушмановым по работе с молодежной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда все у нас будет хорошо», – сказал Мутко.
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