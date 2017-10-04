Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Виталий Мутко: «Путин поддавливает нас, чтобы мы сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что нужна конкуренция»

    Теги Виталий Мутко премьер-лига Россия РФС Владимир Путин лимит на легионеров

    Вице-премьер правительства РФ по вопросам спорта и президент РФС Виталий Мутко заявил, что пытается донести до президента России Владимира Путина ситуацию с лимитом на легионеров.

    «Надо понимать, что президент сам спортсмен. Он изучает материалы, готовится – в курсе всех дел и знает, о чем речь. Мы постоянно обсуждаем тему защиты доморощенных игроков.

    У Путина свой взгляд на этот вопрос. Он всегда нас поддавливает, чтобы мы обращали на это внимание и, может быть, сокращали количество легионеров более активно. Но я пытаюсь объяснить, что наши клубы играют в европейских кубках и должна быть конкурентная среда.

    Конечно, нужно думать о качестве легионеров. «Зенит» привозит игроков высокого уровня, а в некоторых клубах мы видим футболистов совсем другого уровня.

    Если в команде 25 игроков и из них 10-11 легионеров – в чем смысл? Люди всегда требуют изменений. Но стабильность – это тоже движение вперед. Вот мы приняли решение, все приспособились и понимают, как работать в этой системе координат.

    Я не зря сказал, что до чемпионата мира мы ничего трогать не будем. Никаких революционных решений не будет. Должна идти последовательная работа по подготовке молодых игроков.

    Я много общался с Женей Бушмановым по работе с молодежной и юношескими командами. Будем улучшать эту работу, и тогда все у нас будет хорошо», – сказал Мутко.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться