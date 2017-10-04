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    КХЛ. СКА в гостях у «Салавата», «Динамо» М – «Локомотив»

    Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Сибирь Локомотив Лада Нефтехимик СКА Трактор Амур Автомобилист результаты Динамо Минск КХЛ Барыс Югра Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар

    В чемпионате КХЛ состоятся 9 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Куньлунь – Лада
    Дата проведения
    4 октября, 10.30, «Feiyang Ice Skating Center»
    Онлайн матча Видео

     

    Адмирал – Трактор
    Дата проведения
    4 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
    Онлайн матча Видео

     

    Амур – Автомобилист
    Дата проведения
    4 октября, 12.30, «Платинум-арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Салават Юлаев – СКА
    Дата проведения
    4 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Нефтехимик – Авангард
    Дата проведения
    4 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
    Онлайн матча Видео

     

    Ак Барс – Югра
    Дата проведения
    4 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Сочи – Сибирь
    Дата проведения
    4 октября, 19.30, «Шайба»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Москва – Локомотив
    Дата проведения
    4 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Минск – Барыс
    Дата проведения
    4 октября, 19.30, «Арена-Минск»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

     

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