КХЛ. СКА в гостях у «Салавата», «Динамо» М – «Локомотив»
В чемпионате КХЛ состоятся 9 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 октября, 10.30, «Feiyang Ice Skating Center»
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30, «Фетисов-Холл»
- Дата проведения
- 4 октября, 12.30, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Ледовый дворец Нефтехимик»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.00, «Татнефть-Арена»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Шайба»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 4 октября, 19.30, «Арена-Минск»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.