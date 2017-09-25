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    Александр Касперович: «Логинову не стали делать МРТ, ничего страшного у него нет»

    Теги сборная России травмы Александр Касперович Александр Логинов

    Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова, который получил травму на летнем чемпионате России.

    «В общем МРТ мы не делали, потому что хирург посмотрел его еще раз – пока у него опухоль там. Коленный сустав – у него ушиб, а голеностопная часть, как я думаю, ничего страшного нет. У него растяжение и все.

    Что касается сроков восстановления, то, как и думал сначала, максимум 10 дней. И уже к тренировкам приступит на следующем тренировочном мероприятии», – сказал Касперович.

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