Александр Касперович: «Логинову не стали делать МРТ, ничего страшного у него нет»

Старший тренер по резерву сборной России Александр Касперович рассказал о состоянии здоровья Александра Логинова, который получил травму на летнем чемпионате России.

«В общем МРТ мы не делали, потому что хирург посмотрел его еще раз – пока у него опухоль там. Коленный сустав – у него ушиб, а голеностопная часть, как я думаю, ничего страшного нет. У него растяжение и все.

Что касается сроков восстановления, то, как и думал сначала, максимум 10 дней. И уже к тренировкам приступит на следующем тренировочном мероприятии», – сказал Касперович.