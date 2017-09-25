Заболотный, Рауш и 7 игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Южной Кореей и Ираном

Тренерский штаб сборной России во главе со назвал фамилии игроков, которые будут готовиться к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

В списке значатся 27 футболистов. В составе возможны изменения.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов ( Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер ( Турция);

Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Александр Самедов ( Москва), Евгений Чернов («Тосно»);

Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 2 октября в Новогорске.

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