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    Заболотный, Рауш и 7 игроков «Зенита» вызваны в сборную России на матчи с Южной Кореей и Ираном

    Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Федор Кудряшов Игорь Акинфеев Юрий Жирков Владимир Габулов Дмитрий Тарасов Виктор Васин Владимир Гранат Федор Смолов Александр Самедов Станислав Черчесов сборная Южной Кореи премьер-лига Россия бундеслига Германия Фенербахче высшая лига Турция сборная России сборная Ирана Арсенал Тула Игорь Смольников Алан Дзагоев Кельн Александр Кокорин Константин Рауш Краснодар Дмитрий Полоз Роман Нойштедтер Александр Ерохин Антон Заболотный Магомед Оздоев Андрей Лунев Евгений Чернов Тосно товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия Илья Кутепов Марио Фернандес Далер Кузяев Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин

    Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал фамилии игроков, которые будут готовиться к контрольным матчам с Южной Кореей (7 октября, Москва, 17.00) и Ираном (10 октября, Казань, 19.00).

    В списке значатся 27 футболистов. В составе возможны изменения.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Арсенал» Тула), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург);

    Защитники: Виктор Васин (ЦСКА Москва), Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин» Казань), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция);

    Полузащитники: Александр Головин, Алан Дзагоев, Марио Фернандес (все – ЦСКА Москва), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев, Игорь Смольников (все – «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все – «Локомотив» Москва), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Константин Рауш («Кельн» Германия), Александр Самедов («Спартак» Москва), Евгений Чернов («Тосно»);

    Нападающие: Антон Заболотный («Тосно»), Александр Кокорин, Дмитрий Полоз (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Федор Смолов («Краснодар»).

    Подготовку к матчам команда Станислава Черчесова начнет 2 октября в Новогорске.

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