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    Sports.ru

    «Ландскрона»: «Не пускать болельщиков «Зенита» – распоряжение Галицкого»

    Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Краснодар Сергей Галицкий Ландскрона стадион Краснодар

    «Ландскрона», объединение болельщиков «Зенита», выступила с заявлением относительно инцидента с участием фанатов команды на матче 11-го тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).

    «На матче с «Краснодаром» выездная квота без предупреждения была урезана принимающей стороной. В результате часть выездного состава не смогла попасть на сектор.

    Попытки клуба в течении первого тайма разрешить ситуацию результатов не дали. «Не пускать болельщиков из Петербурга – распоряжение Галицкого».

    В какой-то момент полиция начала вязать людей, которые остались за пределами сектора. Фанаты «Зенита» на стадионе принимают решение покинуть трибуну в солидарность с теми, кто не смог попасть на сектор.

    Выездной сектор стремительно пустеет, обстановка перед стадионом начинает накаляться, полиция отпускает задержанных», – говорится в заявлении фанатов.

    Болельщики «Зенита» во время второго тайма покинули гостевой сектор стадиона, а перед этим зажгли на трибуне несколько дымовых шашек. На выходе с арены у болельщиков гостей произошла стычка с сотрудниками местного ОМОН.

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