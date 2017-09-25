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    КХЛ. «Авангард» сыграет с «Динамо» М, СКА в гостях у «Барыса»

    Теги ЦСКА Авангард Сибирь Локомотив СКА Витязь Амур Спартак Торпедо результаты Слован Йокерит Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Рига Югра Динамо Адмирал Куньлунь Ред Стар

    В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 9 матчей.

    КХЛ

    Регулярный чемпионат

    Сибирь – Локомотив
    Дата проведения
    25 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
    Онлайн матча Видео

     

    Авангард – Динамо Москва
    Дата проведения
    25 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
    Онлайн матча Видео

     

    Барыс – СКА
    Дата проведения
    25 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Югра – Динамо Минск
    Дата проведения
    25 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
    Онлайн матча Видео

     

    Йокерит – Витязь
    Дата проведения
    25 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
    Онлайн матча Видео

     

    Торпедо – Адмирал
    Дата проведения
    25 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
    Онлайн матча Видео

     

    Спартак – Амур
    Дата проведения
    25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
    Онлайн матча Видео

     

    Динамо Рига – Куньлунь
    Дата проведения
    25 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
    Онлайн матча Видео

     

    ЦСКА – Слован
    Дата проведения
    25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Таблица КХЛ

    Статистика КХЛ

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