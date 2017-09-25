КХЛ. «Авангард» сыграет с «Динамо» М, СКА в гостях у «Барыса»
В регулярном чемпионате КХЛ состоятся 9 матчей.
КХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 сентября, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.00, «Арена-Омск»
- Дата проведения
- 25 сентября, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 17.00, «Арена-Югра»
- Дата проведения
- 25 сентября, 18.30, «Хартвалл Арена»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ВТБ»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Арена-Рига»
- Дата проведения
- 25 сентября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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