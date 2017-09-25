«Зенит» обыграл «Краснодар», Аленичев – первый в ФНЛ и другие новости утра

1. «Зенит» уверенно обыграл «Краснодар» в гостях (2:0) и оторвался от второго места на 4 очка. Теперь там «Локомотив», одолевший «Ростов» благодаря голу на 92-й минуте (1:0). Остальные результаты дня.

2. НБА продолжает воевать с Дональдом Трампом, а чемпион НХЛ «Питтсбург» тем временем встретится с президентом.

3. «Трактор» обыграл «Ак Барс» (3:2), а «Магнитка» зрелищно победила «Сочи» (6:4) – при этом по ходу матча было 3:0 и 3:3. Остальные игры тут.

4. Факт дня: «Енисей» Аленичева лидирует в ФНЛ, выиграв последние 4 матча с общим счетом 10:0.

5. Телефонный терроризм дошел и до футбола: «Уфу» эвакуировали из отеля перед игрой с «Арсеналом» (1:0) из-за звонка о бомбе.

6. Фигуристка Серафима Саханович будет тренироваться под руководством Плющенко. Интересный трансфер.

7. В выставочных матчах в НХЛ форвард «Тампы» Волков забросил 2 шайбы, Тарасенко и Дадонов забили по голу, Панарин отдал 2 ассиста.

8. Руководитель российских футбольных судей Андрей Будогосский, оценивая работу судьи матча «Спартак» – «Анжи» (2:2), пнул «Матч ТВ»: «Картинка уважаемого канала «Матч ТВ» не дает понятной картины».

9. «Сампдория» выиграла у «Милана» (2:0), и спортивный директор «россонери» сказал, что «такое оправдать нельзя». Остальные результаты серии А – здесь. В Испании «Валенсия» вырвала победу над «Сосьедадом» (3:2).

10. NBC не покажет матчи НХЛ во время Олимпиады. «Это можно считать средним пальцем Беттмэну», – отметил журналист Ларри Брукс.

11. Роджер Федерер принес Европе победу над Миром в нестандартном турнире Кубок Лэйвера. Красиво.

12. Григорий Родченков (главный информатор доклада Ричарда Макларена), оказывается, отказался сотрудничать с WADA.

13. Главный сериал осени продолжается: «МЮ» хочет идентифицировать личности фанов, певших про пенис Лукаку.

Цитата дня. Арсен Венгер: «Групповой этап ЛЧ стал рутиной. Интересных матчей мало»